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Главные новости Югры
13:56  06 декабря 2017 0

«ЮТЭК-Региональные сети» построило новые линии в Югре. В очередь на подключение встали бюджетные объекты

Надежность электроснабжения потребителей повышена до второй категорииФото: пресс-служба «ЮТЭК-Региональные сети»

Специалисты компании «ЮТЭК-Региональные сети» завершают технологическое присоединение к своим сетям шести жилых многоквартирных домов по улице ЛПУ поселка Лыхма (Белоярский район, ХМАО). К домам энергетики проложили кабельные сети общей протяженностью более 1400 метров.

К сетям присоединяют старые дома (номер 93, 97, 98 — им заменили существующие сети) и новые (номер 1, 2 и 103), рассказали в пресс-службе компании «ЮТЭК-Региональные сети».

«Теперь надежность электроснабжения потребителей повышена до второй категории. Это значит, что при нарушении электроснабжения от одного источника питания потребители будут быстро переключены на резервный источник», — рассказали в пресс-службе.

«ЮТЭК-РС» также готовится к технологическому присоединению к сетям объектов в поселке Верхнеказымский. Среди них врачебная амбулатория Белоярской районной больницы, здание школы и детского сада, детская школа искусств, здание администрации и сельский дом культуры «Гротеск».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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