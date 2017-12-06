Специалисты компании «ЮТЭК-Региональные сети» завершают технологическое присоединение к своим сетям шести жилых многоквартирных домов по улице ЛПУ поселка Лыхма (Белоярский район, ХМАО). К домам энергетики проложили кабельные сети общей протяженностью более 1400 метров.
К сетям присоединяют старые дома (номер 93, 97, 98 — им заменили существующие сети) и новые (номер 1, 2 и 103), рассказали в пресс-службе компании «ЮТЭК-Региональные сети».
«Теперь надежность электроснабжения потребителей повышена до второй категории. Это значит, что при нарушении электроснабжения от одного источника питания потребители будут быстро переключены на резервный источник», — рассказали в пресс-службе.
«ЮТЭК-РС» также готовится к технологическому присоединению к сетям объектов в поселке Верхнеказымский. Среди них врачебная амбулатория Белоярской районной больницы, здание школы и детского сада, детская школа искусств, здание администрации и сельский дом культуры «Гротеск».