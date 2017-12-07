Председатель челябинской ОП получил высокий пост в ЮУрГУ

Председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина назначили проректором Южно-Уральского госуниверситета, рассказали «URA.RU» в пресс-службе вуза. Ректор Александр Шестаков представил специалиста коллегам на вечернем заседании, 6 декабря.
На новой должности специалист займется взаимодействеим с органами власти, кураторством молодежной политики и работы юридического института. Ранее Дубровин в вузе был доцентом кафедры «Конституционное и административное право».
«Брать ту высокую планку в развитии университета, которую задает коллегам ректор Александр Леонидович Шестаков, не так просто. Но убежден, что смогу быть полезным родному вузу, в котором я, в свое время, получил образование на двух факультетах — инженерно-строительном и юридическом», — прокомментировал свое назначение Дубровин.
Новоявленный проректор продолжит работать председателем Общественной палаты Челябинской области и членом экспертно-консультационного совета комитета по конституционному законодательству Совета Федерации.