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Главные новости Челябинской области
10:37  07 декабря 2017 4

Председатель челябинской ОП получил высокий пост в ЮУрГУ

Заседание комиссии общественной палаты Челябинской области по вопросу оптимизации детских спортивных школ города. Челябинск, дубровин олег
Дубровин займется взаимодействием с властью, кураторством молодежи и юридического институтаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина назначили проректором Южно-Уральского госуниверситета, рассказали «URA.RU» в пресс-службе вуза. Ректор Александр Шестаков представил специалиста коллегам на вечернем заседании, 6 декабря.

На новой должности специалист займется взаимодействеим с органами власти, кураторством молодежной политики и работы юридического института. Ранее Дубровин в вузе был доцентом кафедры «Конституционное и административное право».

«Брать ту высокую планку в развитии университета, которую задает коллегам ректор Александр Леонидович Шестаков, не так просто. Но убежден, что смогу быть полезным родному вузу, в котором я, в свое время, получил образование на двух факультетах — инженерно-строительном и юридическом», — прокомментировал свое назначение Дубровин.

Новоявленный проректор продолжит работать председателем Общественной палаты Челябинской области и членом экспертно-консультационного совета комитета по конституционному законодательству Совета Федерации.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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