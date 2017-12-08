Югорчан научат влиять на бюджет и получать президентские деньги

В Сургутском районе пройдет первый форум гражданских инициатив. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе муниципалитета. Форум пройдет в Лянторе под девизом «Наша земля! Наша ответственность!».
Планируется, что участие в нем примут порядка 150 социально активных жителей, представителей общественных организаций и молодежи. Предполагается, что участники форума обсудят проблемы в развитии муниципалитета, а также сверят позиции с властями района в решении накопившихся вопросов.
«Мы покажем и раскроем инструменты, через которые граждане наши могут оказывать влияние на формирование бюджета района — это очень важно. Также будет идет речь о создании общественных организаций, с чем сталкиваются наши общественники, выходя уже на федеральный уровень при защите своих проектов», — рассказала начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Елена Алферова.