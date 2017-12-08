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08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
08:35  08 декабря 2017 0

Югорчан научат влиять на бюджет и получать президентские деньги

Инаугурация Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой впервые соберет всех гражданских активистов муниципалитетаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе пройдет первый форум гражданских инициатив. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе муниципалитета. Форум пройдет в Лянторе под девизом «Наша земля! Наша ответственность!».

Планируется, что участие в нем примут порядка 150 социально активных жителей, представителей общественных организаций и молодежи. Предполагается, что участники форума обсудят проблемы в развитии муниципалитета, а также сверят позиции с властями района в решении накопившихся вопросов.

«Мы покажем и раскроем инструменты, через которые граждане наши могут оказывать влияние на формирование бюджета района — это очень важно. Также будет идет речь о создании общественных организаций, с чем сталкиваются наши общественники, выходя уже на федеральный уровень при защите своих проектов», — рассказала начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Елена Алферова.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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