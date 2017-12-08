Югра обошла США по важным показателям

На 14-м заседании окружной думы Югры народные избранники приняли годовой отчет губернатора Натальи Комаровой за 2017 год. В своем выступлении глава региона традиционно подвела итоги уходящего года, а после ответила на вопросы депутатов.
«Последние семь лет растет среднегодовая численность населения автономного округа. Югорчан стало больше на 125 тысяч человек. С каждым новым жителем валовой региональный продукт получил прибавку более 10 миллионов рублей, что составляет почти пять среднедушевых ВРП 2017 года», — отметил губернатор в начале своего выступления.
По словам Комаровой, Югра занимает лидирующие позиции по качеству управления региональными финансами, открытости бюджетных данных и реализации полномочий в области налоговой политики.
Губернатор отметил, что доля инвестиций в валовом региональном продукте составляет 27%, установленных президентом России, что выше показателей таких стран, как, например, Канада (23,2%), США (20,4%), Финляндия (20,0%), Бразилия (19,1%).
«Югра остается ключевым нефтедобывающим регионом страны, обеспечив в 2017 году более 43 процентов российской нефтедобычи. С 2010 года в автономном округе введено в разработку 55 новых месторождений, 19 из которых ведены за последние три года», — подчеркнула глава региона.
Согласно отчету губернатора, показатели нефтедобычи в регионе продолжат расти: «Объем инвестиций в модернизацию и строительство объектов ТЭК за последние два года превысил триллион рублей. Это позволит по итогам года увеличить добычу до 235 миллионов тонн нефти, против прогнозных 231,6 миллиона тонн».
Также Комарова подчеркнула успехи в социальной сфере, отметив, что за 2017 год 5742 семьи получили меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, а число балков в округе сократилось на 46%.
«Будем жить, работать в следующем, 2018-м году так, чтобы Югра оставалась успешной. С наступающим днем округа, дорогие земляки», — завершила свое выступление Наталья Комарова.
Двадцать два народных избранника приняли отчет губернатора, пятеро воздержались. Стоит отметить, что это последнее подобное выступление губернатора. Как ранее сообщало «URA.RU», депутаты Думы ХМАО поддержали поправки в устав региона, которые снимут с губернатора обязанности ежегодно выступать перед ними с отчетом о социально-экономическом развитии округа. Соответствующее решение принято на комитете по экономической политике.