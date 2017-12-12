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12 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:39  12 декабря 2017 0

Захарова рассказала о роли российских хакеров в лунной программе США

Американские астронавты вновь хотят добраться до ЛуныФОТО: conspiracyplanet.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала ироничное высказывание сенатора Алексея Пушкова, усомнившегося в способности американских астронавтов добраться до Луны без помощи России.

«На мой взгляд, хотя вопрос и логичный, но ответ очевиден: их туда доставят „русские хакеры“. Они, как известно, могут все», — отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Накануне президент США Дональд Трамп официально одобрил возобновление лунной программы, которая была свернута в годы правления Барака Обамы. Комментируя событие, член Совета Федерации Алексей Пушков усомнился в возможностях американской лунной миссии долететь до пункта назначения. «Они даже до МКС добраться без российских двигателей не могут», — цитирует Пушкова «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что Россия подготовит программу изучения Венеры. Проект, запланированный на 2026—2027 годы, предусматривает посадку на Венеру аппарата, который будет функционировать в течение двух часов, напоминает «Русская планета».

Сергей Макеев
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