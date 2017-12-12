23:31 12 декабря 2017 0

Поводом к продлению санкций должны стать доклады Меркель и Макрона по ситуации на Донбассе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ближайшие четверг и пятницу на заседании лидеров стран Евросоюза в числе прочих будет обсуждаться вопрос выполнения Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Следствием этого станет очередное продление экономических санкций против России.

Как следует из опубликованного письма председателя Совета ЕС Дональда Туска. «Канцлер Меркель и президент Макрон также сообщат о выполнении Минских соглашений с целью продления экономических санкций против России», — приводит RT выдержку из документа.

Таким образом информация о том, что ситуация на Донбассе станет поводом для очередной пролонгации санкций подтверждается. Ранее об этом сообщали источники, близкие к Совету ЕС. Как сообщает телеканал 360, действие антироссийских санкций Евросоюза должно было закончиться в конце января 2018 года.