Редкоземельные металлы начнут добывать из газа курильского вулкана

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На Курилах будет добываться не только рений, но и индий с германием
На Курилах будет добываться не только рений, но и индий с германием Фото:

В России в течение двух лет начнется добыча редкоземельного элемента рения на единственном в мире месторождении — вулкане Кудрявый на острове Итуруп на Курилах. Об этом сообщает один из инвесторов проекта «Русский рений» Максим Коробов.

«Опытно-промышленная добыча рения и редких металлов для дальнейшей переработки и извлечения их из концентрата может быть начата в России в течение двух лет на <...> вулкане Кудрявый на острове Итуруп», — передает ТАСС слова Коробова. Он добавил, что сейчас начинается этап строительства опытно-промышленного комплекса.

Планируется, что в ближайшие один-два года начнется экспорт концентрата с редкими и редкоземельными металлами для последующей переработки. По словам инвестора, в начальный период ожидается производство десятков килограммов готовой продукции. Он также добавил, что проект включает добычу не только рения, но и индия с германием.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев объявил о планах по созданию кластера для глубокой переработки редкоземельных металлов на территории Сибири. Он отметил, что в округе уже функционируют самые масштабные в стране объекты в области гидроэнергетики, передает RT.

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В России в течение двух лет начнется добыча редкоземельного элемента рения на единственном в мире месторождении — вулкане Кудрявый на острове Итуруп на Курилах. Об этом сообщает один из инвесторов проекта «Русский рений» Максим Коробов. «Опытно-промышленная добыча рения и редких металлов для дальнейшей переработки и извлечения их из концентрата может быть начата в России в течение двух лет на <...> вулкане Кудрявый на острове Итуруп», — передает ТАСС слова Коробова. Он добавил, что сейчас начинается этап строительства опытно-промышленного комплекса. Планируется, что в ближайшие один-два года начнется экспорт концентрата с редкими и редкоземельными металлами для последующей переработки. По словам инвестора, в начальный период ожидается производство десятков килограммов готовой продукции. Он также добавил, что проект включает добычу не только рения, но и индия с германием. Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев объявил о планах по созданию кластера для глубокой переработки редкоземельных металлов на территории Сибири. Он отметил, что в округе уже функционируют самые масштабные в стране объекты в области гидроэнергетики, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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