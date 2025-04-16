Минстрой хочет изменить схему платы за капремонт

В текущем году Минстрой представит на обсуждение федеральный законопроект, предусматривающий дифференцированную оплату капитального ремонта. Об этом сообщает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько.
«С учетом количества средств на счетах фондов капремонта Минстрой с привлечением экспертного сообщества сейчас изучает региональные практики. <...> Мы готовим федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта, который представим для обсуждения в 2025 году», — рассказал Ересько в беседе с Известиями. По его словам, введение дифференцированных тарифов может оказаться эффективным решением, особенно в многоквартирных домах, оснащенных лифтами.
Ересько отмечает, что во многих российских регионах внедрена практика использования дифференцированных тарифов на взносы. Среди них — Оренбургская, Калужская, Тверская, Мурманская, Псковская области, а также республики Бурятия и Хакасия. Кроме того, размер взноса может изменяться в зависимости от количества этажей, материала стен, расположения в определенной климатической зоне и других факторов.
Также в некоторых регионах предлагается альтернативный подход. Вместо ожидания запланированного на 2035 или 2040 год капитального ремонта, жители могут выбрать его проведение в ближайшее время с использованием дополнительных финансовых ресурсов.
Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение о необходимости установления четких стандартов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Глава государства подчеркнул важность того, чтобы жители могли понимать, как формируется стоимость услуг и куда направляются их денежные средства, передает RT.
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