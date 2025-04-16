Раскрыты детали участия Хинштейна в выборах губернатора Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн намерен участвовать в выборах главы региона от партии «Единая Россия». Об этом сообщает источник ТАСС в региональной партийной ячейке.
«Хинштейн будет баллотироваться на предстоящие в сентябре выборы главы региона как кандидат от „Единой России“, — передает ТАСС слова источника. Он уточнил, что Хинштейн также должен принять участие в предварительных выборах.
Прежде чем кандидатура будет утверждена, необходимо, чтобы кандидат провел встречи как минимум с 75% секретарей первичных и местных отделений партии в регионе. После этого кандидатура направляется на согласование в президиум генерального совета, а затем представляется для окончательного утверждения и выдвижения на региональной конференции. Агентство уточняет, что региональные конференции для выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы глав регионов запланированы на период с июня по середину июля.
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