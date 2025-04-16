Раскрыты детали участия Хинштейна в выборах губернатора Курской области

Хинштейн будет баллотироваться на выборах губернатора Курской области от ЕР
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Хинштейну предстоит принять участие в предварительных выборах
Хинштейну предстоит принять участие в предварительных выборах Фото:

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн намерен участвовать в выборах главы региона от партии «Единая Россия». Об этом сообщает источник ТАСС в региональной партийной ячейке.

«Хинштейн будет баллотироваться на предстоящие в сентябре выборы главы региона как кандидат от „Единой России“, — передает ТАСС слова источника. Он уточнил, что Хинштейн также должен принять участие в предварительных выборах.

Прежде чем кандидатура будет утверждена, необходимо, чтобы кандидат провел встречи как минимум с 75% секретарей первичных и местных отделений партии в регионе. После этого кандидатура направляется на согласование в президиум генерального совета, а затем представляется для окончательного утверждения и выдвижения на региональной конференции. Агентство уточняет, что региональные конференции для выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы глав регионов запланированы на период с июня по середину июля.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн намерен участвовать в выборах главы региона от партии «Единая Россия». Об этом сообщает источник ТАСС в региональной партийной ячейке. «Хинштейн будет баллотироваться на предстоящие в сентябре выборы главы региона как кандидат от „Единой России“, — передает ТАСС слова источника. Он уточнил, что Хинштейн также должен принять участие в предварительных выборах. Прежде чем кандидатура будет утверждена, необходимо, чтобы кандидат провел встречи как минимум с 75% секретарей первичных и местных отделений партии в регионе. После этого кандидатура направляется на согласование в президиум генерального совета, а затем представляется для окончательного утверждения и выдвижения на региональной конференции. Агентство уточняет, что региональные конференции для выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы глав регионов запланированы на период с июня по середину июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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