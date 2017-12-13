Жителям Ямала расскажут, как выбирать президента

16:46 13 декабря 2017 0

Андрей Гиберт призвал муниципальные власти и депутатов максимально информировать население о выборах Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Готовность территориальных избиркомов ЯНАО к выборам президента обсудили в среду, 13 декабря, на расширенном заседании Координационного совета представительных органов муниципальных образований Ямала.

Глава региональной избирательной комиссии Андрей Гиберт отметил, что старт кампании ожидается уже в конце этой недели. Избирательные комиссии на местах готовы с утра 18 декабря синхронно по всему округу запустить информационные баннеры.

Андрей Гиберт добавил, что представители власти на местах уже не раз проходили такие кампании и должны всячески помочь ТИКам в информировании населения. «На местах реальное взаимодействие действительно есть, особенно в период формирования участковых избирательных комиссий. Я рад, что мероприятие проходит в канун назначения выборов президента Российской Федерации, чтобы еще раз акцентировать внимание нашей представительной власти и местного самоуправления на том, чтобы они оказывали всяческую помощь по информированию, разъяснению некоторых моментов. Их самих избирали, и они хорошо подкованы в выборной тематике. Мы надеемся на конструктивный подход по всем направлениям этой деятельности в муниципалитетах, чтобы каждый избиратель знал, что 18 марта 2018 года на территории страны будут выборы президента РФ, и был готов принять участие в голосовании», — рассказал Гиберт журналистам «Север-пресс».