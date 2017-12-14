19:57 14 декабря 2017 0

Аналитические записки «Изборского клуба», согласно распространенной версии, читают руководители Кремля Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с главой «Изборского клуба», писателем Александром Прохановым. Организация, известная своими консервативными, имперскими взглядами, открывает на территории Югры свое региональное представительство. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил источник «URA.RU» в правительстве автономного округа.

Встреча с губернатором состоялась в четверг, официальная церемония открытия отделения назначена на пятницу, 15 декабря. Также Александр Проханов встретится со студентами «Югорского государственного университета» и презентует им один из своих новых романов.

Проханов на встрече с Комаровой Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры

В департаменте общественных и внешних связей добавили, что Югра интересует клуб с точки зрения освоения экстремальных широт — как в духовном, так и в практическом значении. «Здесь должна формироваться идеология новой России, нового российского человека. И, если бы нам совместными усилиями удалось в этот наш приезд начертать первый эскиз югорской мечты, это и был бы наш вклад в общерусскую идеологию, северную, югорскую идеологии», — заявил Александр Проханов на встрече с губернатором.

По мнению Натальи Комаровой, личное знакомство и личные контакты, которые появятся при взаимодействии, будут важны всем сторонам общения.

По неофициальным данным, идеологом появления организации в Югре выступил первый замгубернатора, отвечающий за внутреннюю политику Алексей Шипилов.

Возглавит региональное отделение «Изборского клуба» депутат Думы ХМАО Андрей Осадчук.

Более подробный состав участников на момент подготовки материала узнать не удалось — Осадчук сослался на высокую занятость и пообещал раскрыть список задействованных лиц позднее.

«Изборский клуб» — это сообщество экспертов, формирующих патриотически ориентированную государственную политику России. Внутри страны структура ставит своей целью борьбу с либеральной идеологией, на внешней арене — укрепление российского влияния в мире, создание «имперского фронта».

Организация, по неофициальным данным, обладает обширными связями в Кремле, готовит аналитические доклады для руководителей подразделений администрации президента. Наиболее известные члены клуба: Михаил Леонтьев, Иван Охлобыстин, Захар Прилепин, Михаил Хазин, а также Карен Шахназаров и Жорес Алферов.