Фигурант дела МУГИСО, обвиняемый в убийстве судебного пристава, не признал вину

22:25 14 декабря 2017 0

Дата вынесения приговора Сиволапу будет известна позже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

14 декабря в суде предприниматель Виталий Сиволап, обвиняемый по двум эпизодам — уклонение от уплаты долга и покушение на убийство судебного пристава, произнес последнее слово. Однако он не признал своей вины, передает очевидец из зала суда.

Сиволап заявил, что не уклонялся от уплаты долга, потому что его имущество не было реализовано с торгов, и не бросал из подъезда бутылку из-под виски на голову пристава Сергея Дмитриева, который с группой коллег приехал арестовывать вещи предпринимателя. Дата вынесения приговора будет известна позже: вечером 14 декабря в пресс-службе облсуда никто не ответил на звонок.

Ранее «URA.RU» сообщало, что обвинение запросило для Сиволапа 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 100 тысяч рублей штрафа. По версии следствия, 5 октября 2016 года у жилого дома на улице Шварца на голову судебного пристава была брошена стеклянная бутылка из-под виски. Дмитриев впал в кому и скончался через 80 дней. В покушении на его жизнь обвинили Сиволапа.

Сиволап является одним из главных фигурантов по «Делу МУГИСО» — он, как пытаются доказать силовики, вместе с группой бизнесменов передал руководству министерства 31 млн рублей «отката» за выкупленные площади в сносимом доме возле Центрального стадиона: на месте офисного здания должна была появиться инфраструктура к ЧМ-2018. Скандальное коррупционное дело расследуется с февраля 2016 года.