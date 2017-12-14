14:38 14 декабря 2017 0

Прокуратура уверена в виновности Сиволапа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде продолжаются прения сторон по делу Виталия Сиволапа — бывшего екатеринбургского бизнесмена, которого обвиняют сразу по двум статьям — в уклонении от уплаты долга и в покушении на убийство судебного пристава.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил для Сиволапа 100 тысяч рублей и 17 лет лишения свободы, — передает «URA.RU» очевидец из зала суда. Он рассказывает, что в своей речи представитель прокуратуры рассказал о том, что Сиволап предпринимал активные действия по уклонению от уплаты долгов по решению суда, хотя имелся подтвержденный еще в 2009 году долг перед бизнесменом Владимиром Ромасом. За все время Сиволап добровольно денег не перечислял и действий к погашению задолженности не предпринимал, хотя в виде зарплаты получил более 9 миллионов рублей. Бухгалтер Васенина подтвердил, что проблем с деньгами у предприятий Сиволапа не было», — рассказывает прокурор. Он упоминает также о том, что Сиволап платил по кредитам, а долг Ромасу не хотел отдавать «принципиально».

Чтобы уйти от долга, большая часть активов была переписана Сиволапом на тещу, Валентину Чернавскую. «Считаю, что действия подсудимого следует квалифицировать по статье 177 УК РФ „Злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере“. Злостность выразилась в следующем: скрывал от приставов счета в банках, средства на них и имущество, занимаясь бизнесом, рассчитывался с другими кредиторами, фиктивно занизив себе официальный доход», — говорит прокурор и рассказывает, что судебный пристав Дмитриев пришел арестовать имущество и находился при исполнении обязанностей, а Сиволап метнул ему в голову бутылку из-под виски. После удара Дмитриев впал в кому и через 80 дней скончался.

«Сначала Сиволап зашел в кафе, затем, сказал „Я вам сейчас устрою“. И поднялся в свою квартиру. Свидетели отмечают, что бутылка вылетела с этажа выше шестого. Летела под углом с ускорением, а еще один пристав заметил руку в районе 5-6 этажа. Сиволап попытался покинуть место преступления. Был абсолютно равнодушен к трагедии, карету „скорой“ вызвать не пытался и, похоже, был испуган.», — рассказал гособвинитель. Он попросил суд учесть изложденное и назначить для Сиволапа наказание в 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 100 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что история с банкротством Виталия Сиволапа уходит корнями еще в нулевые. В 2003 году Виталий Сиволап взял в долг под расписку 3,2 миллиона рублей у генерального директора компании «Домострой» Владимира Ромаса. Последний обратился в Чкаловский суд Екатеринбурга. Служители Фемиды встали на сторону кредитора и выписали исполнительный лист. 5 октября 2016 года судебный пристав Сергей Дмитриев отправился арестовывать имущество должника. А Сиволап в ответ кинул в него из окна квартиры бутылкой виски. Удар пришелся в голову, и пристав впал в кому. 14 октября бутылкометателя арестовали, и он с тех пор в СИЗО. 20 марта 2017 года, не приходя в сознание, Сергей Дмитриев скончался. Психиатрическая экспертиза признала Сиволапа вменяемым. Он своей вины не признает.

Виталий Сиволап является также одним из главных фигурантов по так называемому делу МУГИСО. Центральный эпизод громкой коррупционной уголовки — выкуп по завышенной стоимости сносимого здания по адресу улица Репина, 5с. Но следствие пытается доказать, что Сиволап в числе других владельцев части площадей дома, мешающего реконструкции Центрального стадиона перед ЧМ-2018, дал откат чиновникам — 31 млн рублей.