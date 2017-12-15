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Главные новости Челябинской области
11:00  15 декабря 2017 0

Забытый мамой младенец из Челябинска утонул в ванне

Разное. Курган, душ, мочалка, смеситель, вода из крана
Мама положила дочку в ванну и включила водуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управление СК РФ по Челябинской области возбудило дело в отношении 20-летней жительницы региональной столицы. Она подозревается в причинении смерти по неосторожности своей дочери.

По версии следствия, вечером 14 декабря женщина решила искупать свою восьмимесячную дочку. Малышку мать положила в ванну, включила воду и отвлеклась на другие домашние дела. Когда вспомнила про ребенка, тот уже утонул, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

В настоящее время проводится расследование инцидента, решается вопрос о мере пресечения для женщины.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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