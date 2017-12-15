Мама положила дочку в ванну и включила воду
Управление СК РФ по Челябинской области возбудило дело в отношении 20-летней жительницы региональной столицы. Она подозревается в причинении смерти по неосторожности своей дочери.
По версии следствия, вечером 14 декабря женщина решила искупать свою восьмимесячную дочку. Малышку мать положила в ванну, включила воду и отвлеклась на другие домашние дела. Когда вспомнила про ребенка, тот уже утонул, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.
В настоящее время проводится расследование инцидента, решается вопрос о мере пресечения для женщины.