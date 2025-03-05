Бывший мэр Миасса Третьяков не смог обжаловать срок в колонии

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Станислав Третьяков не признает своей вины
Станислав Третьяков не признает своей вины Фото:

Бывший мэр Миасса (Челябинская область) Станислав Третьяков, осужденный на три года и 10 месяцев за взятку, в суде кассационной инстанции не смог обжаловать срок в колонии. По словам адвоката Сергея Колосовского, они будут дальше обжаловать вердикт, вплоть до признания бывшего сити-менеджера невиновным.

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение апелляционной инстанции в силе. Мы будем дальше добиваться оправдания Третьякова», — заявил URA.RU Колосовский.

Третьяков отбывает срок в колонии №18 (Магнитогорск). Туда он попал в феврале 2024 года, когда областной суд утвердил ему обвинительный приговор. Причем, изначально бывшего главу осудили на пять лет, но в апелляции удалось доказать его непричастность к одному из коррупционных эпизодов, еще по одному из эпизодов материалы вернули в прокуратуру. Итогом стало сокращение срока до трех лет и 10 месяцев.

Третьякова задержали осенью 2018 года и обвинили в получении взяток и превышении должностных полномочий. Следствие полагало, что мэр Миасса незаконно передавал муниципальные земли бизнесменам, за что получал деньги. Версия обвинения строилась на показаниях двух свидетелей: бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, отбывающего наказание за коррупцию, и предпринимателя Андрея Юдина, привлекавшегося к уголовной ответственности за мошенничество.

Третьяков же вину не признал. Одним из способов доказательства непричастности к инкриминируемым преступлениям градоначальник выбрал полиграф. Бывший мэр прошел тест, в отличие от ключевых свидетелей. Сейчас его адвокаты продолжают работу, пытаясь добиться полного оправдания.

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Бывший мэр Миасса (Челябинская область) Станислав Третьяков, осужденный на три года и 10 месяцев за взятку, в суде кассационной инстанции не смог обжаловать срок в колонии. По словам адвоката Сергея Колосовского, они будут дальше обжаловать вердикт, вплоть до признания бывшего сити-менеджера невиновным. «Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение апелляционной инстанции в силе. Мы будем дальше добиваться оправдания Третьякова», — заявил URA.RU Колосовский. Третьяков отбывает срок в колонии №18 (Магнитогорск). Туда он попал в феврале 2024 года, когда областной суд утвердил ему обвинительный приговор. Причем, изначально бывшего главу осудили на пять лет, но в апелляции удалось доказать его непричастность к одному из коррупционных эпизодов, еще по одному из эпизодов материалы вернули в прокуратуру. Итогом стало сокращение срока до трех лет и 10 месяцев. Третьякова задержали осенью 2018 года и обвинили в получении взяток и превышении должностных полномочий. Следствие полагало, что мэр Миасса незаконно передавал муниципальные земли бизнесменам, за что получал деньги. Версия обвинения строилась на показаниях двух свидетелей: бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, отбывающего наказание за коррупцию, и предпринимателя Андрея Юдина, привлекавшегося к уголовной ответственности за мошенничество. Третьяков же вину не признал. Одним из способов доказательства непричастности к инкриминируемым преступлениям градоначальник выбрал полиграф. Бывший мэр прошел тест, в отличие от ключевых свидетелей. Сейчас его адвокаты продолжают работу, пытаясь добиться полного оправдания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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