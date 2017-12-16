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Главные новости Челябинской области
09:14  16 декабря 2017 0

«Вот это Копатыч!» Питомец челябинского приюта с необычной внешностью стал звездой соцсети. ФОТО

Необычной собаке нужны корм и прививкиФото: «Приют для животных Наш Дом»/ВКонтакте

Пользователи соцсети «Вконтакте» обсуждают забавную внешность нового питомца челябинского приюта для бездомных животных. Фотография пса с необычной формой морды появилась в группе «Приют для животных Наш Дом».

Внешне большой пес очень похож на медведя, на что сразу же обратили внимание подписчики страницы, пишет Nation News. Пользователи высказали шутливое предположение, что это помесь медведя и собаки: «Вот это Копатыч! Обалденный медведопес».

Нашлось много желающих взять необычную собаку домой, но в приюте пока не торопятся отдавать пса

Необычную собаку доставили в приют из пункта отлова бродячих животных. Сразу же после того, как фотография пса появилась в группе, нашлось много желающих взять его домой. Однако работники приюта не торопятся пристраивать пса — он плохо социализирован, постоянно грызет вольер и старается убежать. Кроме того, в приюте уверены, что большинство обратившихся хочет обзавестись подобной собакой только исходя из желания иметь дома необычное животное. При этом люди не отдают себе отчет в том, что содержание такой собаки — дело очень сложное.

Так что пока речи о том, чтобы отдать Потапыча (так назвали пса) в семью не идет. Но волонтеры с благодарностью примут средства на корм и прививки собаке.

Наталья Володина
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