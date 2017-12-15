Сургутский мэр написал заявление в прокуратуру на своих подчиненных. Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.
Оверчук отметил, что заявление в надзорное ведомства написано для проверки фактов, рассказанных в местных СМИ. «Это важный вопрос. На наш взгляд, не всегда информация соответствовала действительности, поэтому проверка будет проводиться не ради упрека журналистам, а чтобы действительно выяснить, насколько законны действия сотрудников администрации», — рассказал советник мэра, отметив, что они просят прокуратуру успеть с проверочными мероприятиями до конца 2017-го года.
Предполагается, что сотрудники прокуратуры оценят действия чиновников в вопросах приватизации муниципальных предприятий: РКЦ ЖКХ, хлебозавода, городского рынка, коммунальных МУПов. Считается, что одним из кураторов этих историй является вице-мэр Алексей Жердев.
Как ранее сообщало «URA.RU», по одной из версий, целью действующей команды мэрии является приватизация ряда прибыльных и стратегических предприятий, в основном из коммунальной сферы. Речь идет, например, о Городских тепловых сетях, Горводоканале, РКЦ ЖКХ. Ранее депутаты Сургута при поддержке руководства градообразующей компании «Сургутнефтегаз» отказали администрации в приватизации хлебозавода и городского рынка. Действия мэрии послужили причиной для критики на окружном уровне, после чего губернатор Наталья Комарова дала поручение привлечь население Сургута к процедуре приватизации муниципального имущества.
Добавим, ранее прокуратура направила в адрес мэрии Сургута предписание об устранении выявленных нарушений (копия есть в распоряжении «URA.RU»), где говорилось о ряде недоработок в сферах строительства, решении жилищных проблем горожан, а также о нарушении законодательства, когда руководитель управления по природопользованию и экологии Роман Богач курировал работу структуры, в которой трудился его брат. Богач позднее возглавил департамент городского хозяйства.