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12:57  15 декабря 2017 0

Мэр Сургута подал заявление в прокуратуру на свою команду, в том числе — на вице-мэра Жердева

Заседание координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, жердев алексей
Работу вице-мэра Алексея Жердева проверят на основании заявлении главы города Вадима ШуваловаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский мэр написал заявление в прокуратуру на своих подчиненных. Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.

Оверчук отметил, что заявление в надзорное ведомства написано для проверки фактов, рассказанных в местных СМИ. «Это важный вопрос. На наш взгляд, не всегда информация соответствовала действительности, поэтому проверка будет проводиться не ради упрека журналистам, а чтобы действительно выяснить, насколько законны действия сотрудников администрации», — рассказал советник мэра, отметив, что они просят прокуратуру успеть с проверочными мероприятиями до конца 2017-го года.

Предполагается, что сотрудники прокуратуры оценят действия чиновников в вопросах приватизации муниципальных предприятий: РКЦ ЖКХ, хлебозавода, городского рынка, коммунальных МУПов. Считается, что одним из кураторов этих историй является вице-мэр Алексей Жердев.

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Как ранее сообщало «URA.RU», по одной из версий, целью действующей команды мэрии является приватизация ряда прибыльных и стратегических предприятий, в основном из коммунальной сферы. Речь идет, например, о Городских тепловых сетях, Горводоканале, РКЦ ЖКХ. Ранее депутаты Сургута при поддержке руководства градообразующей компании «Сургутнефтегаз» отказали администрации в приватизации хлебозавода и городского рынка. Действия мэрии послужили причиной для критики на окружном уровне, после чего губернатор Наталья Комарова дала поручение привлечь население Сургута к процедуре приватизации муниципального имущества.

Добавим, ранее прокуратура направила в адрес мэрии Сургута предписание об устранении выявленных нарушений (копия есть в распоряжении «URA.RU»), где говорилось о ряде недоработок в сферах строительства, решении жилищных проблем горожан, а также о нарушении законодательства, когда руководитель управления по природопользованию и экологии Роман Богач курировал работу структуры, в которой трудился его брат. Богач позднее возглавил департамент городского хозяйства.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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