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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
20:13  19 декабря 2017 0

«Чтобы выйти из мэрии, надо уплатить миллион». Крупнейший в городе застройщик раскрыл правила игры с домами, заводами и казной

Так выглядит карта игры «Атомная монополия»ФОТО: читатели «URA.RU»

«Атомстройкомплекс» выпустил перед Новым годом свою версию популярной игры «Монополия» — Атомную монополию. Ее, в числе других подарков, получают покупатели квартир у компании. В ней представлены реальные объекты, построенные в Екатеринбурге компанией «Атомстройкомплекс». Можно почувствовать себя участником строительного рынка, скупая земельные участки, строя на них дома и время от времени попадая в администрацию Екатеринбурга.

Если попал в администрацию города не по своей воле, то без потерь уже не обойтись, — говорится в правилах игры «Атомная монополия»
Читатели «URA.RU»

Среди правил особенное внимание привлекают те, что прописаны для участников игры, попадающих в мэрию. «Когда вас отправляют в администрацию города, ваш ход окончен. Если вы оказываетесь в администрации города, вы не сможете получать зарплату в размере 4 млн рублей, независимо от того, где вы находитесь на игровом поле. Чтобы выйти, вам надо заплатить штраф в 1 млн рублей», — говорится в правилах. Игрокам, которые там оказались, вообще придется несладко — им надо будет пропустить три хода, а после этого уплатить миллион рублей.

Единственный бонус — находясь в администраций города можно «получать арендную плату за свою недвижимость, если она не заложена». Ходы можно не пропускать, если вы не были отправлены в администрацию, а «просто ненадолго зашли» в нее.

Наблюдатели говорят, что в обычной «Монополии» по таким правилам должен действовать игрок, попавший в тюрьму.

Кроме администрации города, на игровом поле «Атомной монополии» есть также остановки: управляющая компания, АСК-Промышленность, шанс, казна, парковка, дома, отели. Всего в игре задействовано 27 объектов, в разное время построенных крупнейшим застройщиком Екатеринбурга.

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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