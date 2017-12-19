21:17 19 декабря 2017 1

Дмитрий Кобылкин не видит необходимости наращивая войск в Арктике Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во время своей «прямой линии» неоднозначно ответил на вопрос о создании военных частей и усиления безопасности в Арктике. Он не подтвердил этого, но и отрицать не стал.

«Какие-то бригады мотострелковые, РХБЗ, другие иногда необходимы, но постоянного присутствия может и не нужно. У нас хорошие аэропорты, можно перебросить при необходимости сюда с других территорий. С развитием железных дорог ситуация еще лучше станет», — сказал губернатор. Он добавил, что также общался с руководством ВМФ России относительно их присутствия в арктических водах, «щит достаточно хороший, и нам толкаться там не нужно».

Наращивании «Арктической группировки войск» обсуждается на федеральном уровне уже больше года. О том, что Россия наращивает военную мощь в Арктике, ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава Чечни Рамзан Кадыров позже рассказал, что в республике готовят новый отряд арктическогого спецназа под эгидой Росгвардии.