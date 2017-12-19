Новый сервис позволит клиентам «Открытия» сэкономить время
Банк «Открытие» объявил о запуске нового сервиса по созданию шаблонов платежей в мобильном банке. Услуга будет действовать для держателей дебетовых карт с тарифным планом «Премиум».
Теперь для того, чтобы сформировать новый шаблон, премиальным клиентам «Открытия» достаточно сфотографировать квитанцию об оплате и отправить фото в чат поддержки через приложение на телефоне. Далее сотрудники банка создадут необходимую заготовку, которая будет отображаться в мобильном и интернет-банке.
«Новый сервис позволяет клиентам сэкономить время и существенно упрощает их работу в системах дистанционного обслуживания: теперь не нужно вносить данные из квитанций об оплате вручную», — рассказали в пресс-службе «Открытия».