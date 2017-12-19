{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
18 декабря 2017
17 декабря 2017
Главные новости Югры
21:56  19 декабря 2017 0

Банк «Открытие» ввел новую услугу для VIP-клиентов

Банк Открытие. Сургут, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
Новый сервис позволит клиентам «Открытия» сэкономить времяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «Открытие» объявил о запуске нового сервиса по созданию шаблонов платежей в мобильном банке. Услуга будет действовать для держателей дебетовых карт с тарифным планом «Премиум».

Теперь для того, чтобы сформировать новый шаблон, премиальным клиентам «Открытия» достаточно сфотографировать квитанцию об оплате и отправить фото в чат поддержки через приложение на телефоне. Далее сотрудники банка создадут необходимую заготовку, которая будет отображаться в мобильном и интернет-банке.

«Новый сервис позволяет клиентам сэкономить время и существенно упрощает их работу в системах дистанционного обслуживания: теперь не нужно вносить данные из квитанций об оплате вручную», — рассказали в пресс-службе «Открытия».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров