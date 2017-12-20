Жители Сургута обсуждают в соцсетях скандал вокруг сети АЗС «Эталон». Югорчане уверяют, что на заправках недоливают бензин.
Видео, послужившее поводом, появилось в паблике «К-Информ». В описании ролика говорится, что Сергей Мурадян оплатил 20 литров бензина, но в канистру колонка отмерила только 19. Оператор АЗС на замечание мужчины никак не отреагировал.
Запись активно комментируют в соцсетях. Под роликом и другие жители пишут, что сталкивались с подобными махинациями. «Я давно замечал. Но думал, что топливная стрелка тупит, электронный счетчик показывал правильно, в итоге залил на другой заправке — и показала нормально. У них же заливаю 15, показывает 14-13», — рассказал Алексей Морус.
Представители сети «Эталон» уже отреагировали на запись и пообещали провести внеплановую проверку оборудования. По неофициальным данным, сеть АЗС «Эталон» управляется ООО «СТХ», аффилированной с депутатом Думы ХМАО Михаилом Сердюком. Получить комментарий парламентария на момент публикации не удалось — Сердюк не ответил на звонки и сообщения корреспондента «URA.RU».