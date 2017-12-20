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Главные новости Югры
12:38  20 декабря 2017 0

Югорчане раскрыли схему обмана водителей на АЗС. Замешан экс-депутат Госдумы. ВИДЕО

Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, сердюк михаил
В компании обещают разобраться с оборудованиемФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Сургута обсуждают в соцсетях скандал вокруг сети АЗС «Эталон». Югорчане уверяют, что на заправках недоливают бензин.

Видео, послужившее поводом, появилось в паблике «К-Информ». В описании ролика говорится, что Сергей Мурадян оплатил 20 литров бензина, но в канистру колонка отмерила только 19. Оператор АЗС на замечание мужчины никак не отреагировал.

Запись активно комментируют в соцсетях. Под роликом и другие жители пишут, что сталкивались с подобными махинациями. «Я давно замечал. Но думал, что топливная стрелка тупит, электронный счетчик показывал правильно, в итоге залил на другой заправке — и показала нормально. У них же заливаю 15, показывает 14-13», — рассказал Алексей Морус.

Представители сети «Эталон» уже отреагировали на запись и пообещали провести внеплановую проверку оборудования. По неофициальным данным, сеть АЗС «Эталон» управляется ООО «СТХ», аффилированной с депутатом Думы ХМАО Михаилом Сердюком. Получить комментарий парламентария на момент публикации не удалось — Сердюк не ответил на звонки и сообщения корреспондента «URA.RU».

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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