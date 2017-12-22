{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2017
22 декабря 2017
21 декабря 2017
Главные новости Югры
19:18  22 декабря 2017 7

В окружении губернатора Натальи Комаровой появился новый человек

Форум
Ранее помощником Комаровой был уральский политтехнологФото: Александр Кулаковский © URA.RU

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появилась новая помощница Дарья Мартын. Об этом 22 декабря «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.

По словам собеседника, назначение Дарьи Мартын на должность в аппарате губернатора произошло около двух месяцев назад, однако сейчас девушка полностью освоилась и активно приступила к своим обязанностям.

Дарья Мартын на должности помощника главы Пыть-Яха
ФОТО: adm.gov86.org/

Ранее Дарья Мартын работала в Пыть-Яхе на должности помощника главы города. Также девушка исполняла обязанности управляющего делами городской администрации.

Как уже сообщало агентство, должность помощника Натальи Комаровой занимал уральский журналист и политтехнолог Илья Зенов, который покинул свой пост в октябре 2017 года.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров