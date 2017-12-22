В окружении губернатора Натальи Комаровой появился новый человек

Ранее помощником Комаровой был уральский политтехнолог
У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появилась новая помощница Дарья Мартын. Об этом 22 декабря «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.
По словам собеседника, назначение Дарьи Мартын на должность в аппарате губернатора произошло около двух месяцев назад, однако сейчас девушка полностью освоилась и активно приступила к своим обязанностям.
Дарья Мартын на должности помощника главы Пыть-Яха
Ранее Дарья Мартын работала в Пыть-Яхе на должности помощника главы города. Также девушка исполняла обязанности управляющего делами городской администрации.
Как уже сообщало агентство, должность помощника Натальи Комаровой занимал уральский журналист и политтехнолог Илья Зенов, который покинул свой пост в октябре 2017 года.