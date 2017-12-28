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Главные новости Югры
09:10  28 декабря 2017 0

В Югре «по неосторожности» забили насмерть пьяного инвалида

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, труп, руки в крови, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Собутыльник буквально раздавил погибшегоФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель города Лангепас в ХМАО до смерти избил нетрезвого инвалида, пытаясь выставить его из своей квартиры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, югорчане поссорились во время совместной выпивки. Хозяин попросил гостя удалиться, но по какой-то причине тот не внял этому пожеланию — и получил несколько ударов, сообщает Life.ru. После этого обвиняемый перетащил потерпевшего из квартиры на лестничную площадку, при этом наваливаясь на него своим весом. В итоге инвалид получил множественные переломы рёбер и грудины, кототорые стали для него смертельными.

Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. Статья о причинении смерти по неосторожности, по которой против него возбуждено уголовное дело, грозит ему максимум двумя годами лишения свободы.

Алексей Шумов
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