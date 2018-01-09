Глава Минтруда заявил, что в потребительской корзине слишком много хлеба

Глава Минтруда Максим Топилин заявил о необходимости пересмотреть набор продуктов потребительской корзины и принципы ее формирования. Он предложил перейти на новый порядок определения прожиточного минимума в стране.
По мнению министра, установленные нормативы не обеспечивают сбалансированного питания. «В действующей корзине „перебор“ хлебных продуктов и картофеля. И, наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — цитирует Топилина «Российская газета».
В правительстве будут обсуждать возможность перехода к новой системе расчета прожиточного минимума. Так, в большинстве стран он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода, пояснил глава ведомства. «Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода», — пояснил он.
Как писало «URA.RU», в конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 9 489 рублей в месяц — это 85% от прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. С 2019 года показатели должны быть уравнены.