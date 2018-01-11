Сургут стал центром акций в поддержку нового российского кино, посвященного героически погибшему полицейскому Магомеду Нурбагандову, посмертно ставшему Героем России. Об этом «URA.RU» рассказал координатор проекта в УрФО Сергей Мелашенко.
Боевик под дулом пистолета пытался заставить дагестанского полицейского сказать на камеру, чтобы его друзья и близкие ушли из правоохранительных органов. Однако Нурбагандов, обращаясь к ним, произнес знаменитое «Работайте, братья», после чего был убит. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.
Фильм позиционируется как народный патриотический проект. Он будет снят киностудией «Наша молодежь» на деньги «Фонда Кино» и спонсоров. «Утверждать не буду, но тема идет от МВД. Есть уже начальный сценарий. работаем в связке с авторами, возможно, будет задействован актерский состав из Сургута», — рассказывает Сергей Мелашенко.
По словам координатора акций поддержки кино, Югра стала центром проекта из-за напряженности в межнациональных отношениях. «В нашем регионе это серьезная проблема. Мы будем записывать ролики с участием армян, чеченцев, дагестанцев, общественных организаций. Спрашивать людей, для чего нужны такие фильмы, и их отношение к поступку Нурбагандова. Мы хотим, чтобы люди понимали, что нужно дружить. Чтобы кавказцы не телефоны отжимали, а на него равнялись. И еще нам нужно понять, нужны ли россиянам такие фильмы, или вот эти вот комедии, которые стыдно смотреть», — комментирует Сергей Мелашенко.
Напомним, ранее в Югре ветераны боевых действий в локальных конфликтах были организаторами акции раздачи наклеек с надписью «Работайте, братья» — этот проект позднее распространился за пределы региона.