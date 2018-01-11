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11 января 2018
10 января 2018
16:55  11 января 2018 0

В скандал с тюменскими мусорщиками вмешался омский губернатор

Снег в Екатеринбурге. Уборка города., мусор, помойка, свалка
Мусор в Омске не вывозят из-за тарифов тюменской компании (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские коммерсанты спровоцировали мусорный скандал в Омской области. Фирма «ПЭК», которая по конкурсу взяла в аренду мусорный полигон в Тарском районе, внезапно в три раза подняла тарифы на прием ТБО — это привело к тому, что управляющие компании стали вывозить не весь мусор. Глава Омской области Александр Бурков взял ситуацию на контроль.

Коллапс возник в городе Тара Омской области после того, как открытый конкурс на право аренды местного мусорного полигона выиграло тюменское ООО «Производственная экологическая компания „Промышленная экология“». В итоге с начала года, как пишет портал «СуперОмск», для управляющих компаний

плата за вывоз твердых бытовых отходов выросла с 55 рублей за кубометр до 150 рублей, а жидких — с 25 рублей до 100 рублей. УК решили сократить количество мусорных контейнеров в городе, чтобы не платить бешеные деньги тюменцам, и город погряз в мусоре.

Клипарт., купюра, взятка, деньги
«Мусорные» тарифы после прихода в Тару тюменцев взлетели в три раза
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Информацию о росте тарифов корреспонденту «URA.RU» подтвердили в администрации Тарского района. Председатель комитета по экономическому контролю Елена Мартынова пояснила, что сейчас компания работает над включением в свою лицензию тарского мусорного полигона, а новые тарифы официально еще не утверждены.

«Пока они выиграли конкурс, у компании есть лицензия на работу с полигонами, у вас в Тюмени работает эта фирма. Но им нужно включить в лицензию данный объект, сейчас они ведут работы по включению его в государственный реестр объектов размещения отходов, — рассказала она. — Только после этого они могут регулироваться в РЭК Омской области.

То есть они работают над тем, чтобы этот тариф был утвержден. Они его пока рассчитали, предъявили и дальше работают, чтобы его утвердить».

Кроме того, договор аренды у тюменцев заключен только до 1 марта, отметила чиновница: после этого в Тарском районе планируется объявить конкурс на заключение договора концессии на данный мусорный полигон. Елена Мартынова отметила, что взрыв негодования со стороны управляющих компаний Тары спровоцировало еще и то, что последние несколько месяцев они пользовались полигоном бесплатно.

Источник в окружении главы Омской области Александра Буркова сообщил «URA.RU», что врио губернатора взял ситуацию на контроль. Оперативно получить комментарий в ООО «ПЭК» не удалось: в компании пообещали изучить ситуацию вокруг филиала в Омской области и прокомментировать ее позднее.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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