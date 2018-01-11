18:32 11 января 2018 3

Военная техника загорелась случайно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (архив)

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, солдат-срочник Семен Мережников, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно поджег БТР-82 и военную амуницию стоимостью 28 миллионов рублей. Поджигателя-вредителя отправили в дисбат, сообщает «Лента.ру».

Инцидент произошел в мае 2017 года на военных учениях. БТР-82 был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Проголодавшийся боец развел рядом с военной техникой костер, чтобы разогреть консервы. Бронетранспортер моментально вспыхнул и сгорел, пишет Life.ru. Ущерб составил 28 млн рублей. На видео слышно, как возмущенные сослуживцы спрашивают у солдата, каким образом была уничтожена техника. «Как он загорелся незаведенный?» — удивляются они.

Виновника пожара отправили на полгода в дисциплинарный батальон, сейчас он вышел на свободу, суд не стал взыскивать ущерб с рядового, уточняет телеграм-канал Mash.

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