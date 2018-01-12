19:45 12 января 2018 0

В предвыборном штабе Путина известных политиков не будет — даже «Единую Россию» представит малоизвестный партиец Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сопредседателями предвыборного штаба Владимира Путина в ХМАО станут его доверенные лица Лариса Белоцерковцева и Федор Метрусенко, сообщили «URA.RU» несколько источников из «Единой России». Единороссы также будут представлены в структуре, но на второстепенных позициях.

По данным инсайдеров, Белоцерковцева и Метрусенко станут руководителями предвыборного штаба. Кандидатуры их заместителей еще обсуждаются. Предполагается, что одним из замов станет директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин, а также помощник руководителя общественной приемной «Единой России» в Югре Алексей Некрасов, ранее особо не мелькавший в публичном пространстве и не сильно известный широкой публике вне партии.

Таким образом, в штаб не войдут, например, спикер Думы ХМАО и главный единоросс региона Борис Хохряков, депутат Госдумы Павел Завальный, член Совета Федерации Эдуард Исаков и окружной парламентарий Владимир Семенов. Отсутствие этих людей в списке руководителей предвыборного штаба Путина в Югре позволяет выполнить установку федерального центра, озвученную накануне секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком: в региональных предвыборных штабах Путина будет схожая с общероссийским конфигурация — организации возглавят известные люди, а единороссы войдут в число заместителей руководителей.

Турчак подчеркнул, что депутатов в составе штабов точно не будет, так как это противоречит российскому законодательству. Это отсеяло весь политсовет регионального отделения «Единой России» в ХМАО — если не считать губернатора Наталью Комарову и первого вице-губернатора Алексея Шипилова, в него входят главы муниципалитетов, депутаты разных уровней, сенаторы Совета Федерации.

Источник в «Единой России» также сообщил, что принципиальные решения будут приниматься с учетом мнения «Белого дома» ХМАО. «Главным в предвыборном штабе будет первый вице-губернатор Алексей Шипилов, хотя де-юре он в него даже не входит. Формально будут руководить Белоцерковцева и Метрусенко со своими замами, а Скурихин как раз будет официально представлять позицию Шипилова», — уверяет инсайдер.

Политолог Александр Безделов также склонен считать, что руководители предвыборного штаба Путина в ХМАО не смогут стать самостоятельными фигурами. «Не думаю, что этот процесс может породить каких-то новых лидеров общественного мнения. Сам процесс назначения и поиска таких кандидатов не проходит без участия региональных органов власти. Надо понимать, что весь процесс будет проходить в согласовании с главой региона и вице-губернаторами. Это будет продукт региональной политики», — отметил Безделов.

Как ранее сообщало «URA.RU», в список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина вошли два представителя Югры — сопредседатель окружного отделения ОНФ Лариса Белоцерковцева и ветеран нефтяной промышленности Федор Метрусенко (он был прототипом памятника покорителям Самотлора).

Выборы президента России пройдут 18 марта.