Выжившая в пермской поножовщине учительница не может говорить

13:43 16 января 2018 3

Наталья Шагулина пока не может разговаривать Фото: telegram-канал Mash

Наталья Шагулина, учительница начальных классов, которую ударили в шею ножом во время кровавого инцидента в пермской школе, не может разговаривать. Об этом рассказали медики, накануне прооперировавшие пострадавшую

«Минувшей ночью женщина пришла в себя, но её состояние остаётся стабильно тяжёлым. Она всё понимает, реагирует на просьбы, на обращённую речь, но дар речи к ней пока не вернулся. Просто она ещё на искусственной вентиляции лёгких», — пояснил главврач пермской городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин РИА «Новости».

В той же больнице, как уже сообщало «URA.RU», находятся двое подростков 15 и 16 лет, которые и совершили страшное нападение. Еще девять учеников 4-го класса были госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу. Их состояние средней тяжести. Один мальчик находится в реанимации, но угрозы его жизни нет.