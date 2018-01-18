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Главные новости Челябинской области
03:41  18 января 2018 0

На Южном Урале из-за вспышки чумы собак закрываются приюты и питомники

Питомник Лунёвой. Сургут
Наиболее опасна чумка для щенков в возрасте до трех месяцевФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске началось самое настоящее противостояние между приютами для бездомных животных. Администрации учреждений выясняют, кто именно стал источником распространения опасного заболевания — чумы собак. По информации местных СМИ, уже погибли десятки животных.

Как сообщает 31tv.ru, первым официально признал случаи гибели животных приют «Хатико». Там с начала месяца действует режим карантина, животных перестали раздавать, а тех, у кого подозревают чумку, не выпускают из вольеров. Впрочем, в «Хатико» считают, что источником заразы еще в октябре прошлого года стал один из соседних питомников. Якобы там счет погибшим щенкам идет на десятки.

«Мы запускаем к себе представителей всех структур, станций, госветслужбы для проверки, мы наоборот просим их о помощи, чтобы они как-то оценили ситуацию, — прокомментировала ситуацию журналистам руководитель приюта „Хатико“ Екатерина Ковалишина. — А наши соседи, приют „Хочу домой“, они держат оборону, никого не пускают, при этому они сами признались еще раньше нас о том, что у них есть случаи чумы и собаки гибнут в большом количестве».

Впрочем, ветеринары успокаивают челябинцев и уверяют, что ситуация под контролем: все приюты животных в Металлургическом районе, где были зафиксированы случаи чумы, взяты под контроль, с собаками проводятся необходимые лечебные и профилактические мероприятия. Тем не менее владельцев домашних животных просят внимательнее относиться к состоянию здоровья питомцев: если собака стала вялой и у нее пропал аппетит, лучше сразу обратиться к ветеринару.

Евгений Александров
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