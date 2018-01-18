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18 января 2018
Главные новости Москвы
12:15  18 января 2018 0

В России автозаправкам начнут присваивать звезды

Автопробег
Качество топлива станет одним из показателей «звездности» АЗСФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским автозаправочным станциям (АЗС) начнут присваивать звезды. О новом национальном проекте рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Соответствующий документ уже подготовлен, рассказал он в интервью «Российской газете». Оцениваться АЗС будут по нескольким параметрам: наличие-отсутствие туалета, услуг питания, технических сервисов, таких как подкачка шин, заправка омывающей жидкостью, а также соответствие топлива требованиям ГОСТа. Это позволит «правильно раскрасить добросовестных игроков», готовых «раскрыть все карты», пояснил Абрамов.

К проверкам АЗС привлекут общественность. Присваивать звезды заправкам Росстандарт будет вместе с Федерацией автовладельцев России.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», в Госдуме хотят разрешить продажи алкоголя на АЗС. «Свинья и вне заправки грязь найдет», — объяснили идею инициаторы.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
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