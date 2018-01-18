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Главные новости Югры
13:07  18 января 2018 1

Росгвардия придет в школы ХМАО, где ждут повторения пермской резни. Регион уже отметился шокирующим убийством

Нападение на учеников, школа 127. Пермь, школа 127, полиция
После нападения в Перми силовики зайдут в каждую школу. Их интересует качество местной охраныФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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После поножовщины в школах Перми и Челябинской области, а также расчленения казачьего лидера в Ханты-Мансийске Росгвардия объявила о проведении проверок в учебных заведениях Югры, за чью безопасность отвечают частные охранные предприятия (ЧОП). Об этом сообщил «URA.RU» представитель пресс-службы регионального управления Росгвардии Наталья Васильченко.

Суть проверки — узнать, насколько деятельность ЧОПов соответствует нормам законодательства страны, работают ли в школах система видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, как осуществляется пропускной режим. Также отдельно будет оцениваться подготовка охранников к внештатным ситуациям.

В начале недели, напомним, в 127-й школе Перми двое подростков ворвались в класс и сначала тяжело ранили учительницу, а после этого набросились с ножами на четвероклассников. Через день после пермской резни похожее ЧП произошло на Южном Урале — под Челябинском двое школьников устроили ножевой бой на перемене. Один мальчик попал в больницу с ранением. Эксперты утверждают, что подобные происшествия, с высокой долей вероятности, вскоре могут повториться в других школах — детям свойственно подражать сверстникам, добившимся широкого внимания общественности.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск, федоткин евгений, росгвардия хмао
Глава Росгвардии в ХМАО Евгений Федоткин объявил о тотальной проверке школьной охраны
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предстоящая проверка в Югре также пройдет на фоне другого резонансного происшествия — убийства с последующим расчленением начальника казачьего штаба в Ханты-Мансийске Александра Лаврова. Преступление произошло в городском центре культуры, расположенном на территории местной школы-интерната для одаренных детей. Главным подозреваемым является охранник центра Рудоб Мухторов, который, несмотря на судимость, смог устроиться на работу в учреждение, где, помимо прочих общественных организаций, также занимаются несовершеннолетние.

«Напрямую мы не связываем [инцидент в Ханты-Мансийске и проверку], но видим проблему в организации работы ЧОПов. Неверный подход у руководителей организаций, которые заключают договоры с ЧОПами», — пояснили агентству в Росгвардии.

Сегодня в Югре силами ЧОПов охраняются 505 образовательных учреждений из 700 существующих. В Росгвардии отмечают, что должностные обязанности охранника определяются руководством охраняемого учреждения. Оно же обязано контролировать качество оказываемых услуг.

Эльдар Булатов
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