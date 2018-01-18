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Главные новости Челябинской области
19:51  18 января 2018 0

Роспотребнадзор забраковал купальни, где в Крещение смывают свои грехи челябинские VIP

Крещенские купания. Челябинск., прорубь, крещенские купания
Роспотребнадзор проверил воду в купальнях ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В трех из пяти купален, оборудованных на водоемах Челябинска к празднику Крещение Господне 19 января, купаться не рекомендуется. Управление Роспотребнадзора по региону заявляет, что качество воды не соответствует санитарным правилам. Одним из водоемов, вредным для здоровья, оказалось озеро Смолино.

В купальне на Смолино у храма Утоли моя печали обычно собираются многие VIP Челябинска. Купальню все эти годы обустраивает депутат гордумы Виталий Рыльских. К нему съезжаются несколько депутатов думы и райсовета Советского района. Еще одна купальня на Смолино находится у одноименного гостиничного комплекса. Здесь обычно собираются бизнесмены. Третьим водоемом, не подходящим для совершения обряда, стало озеро Первой, где проходят массовые купания жителей Тракторозаводского района.

«Качество воды в местах оборудованных купелей на озере Смолино и на озере Первое не соответствует гигиеническим нормативам, в связи с чем управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует ограничить купание в купелях, оборудованных на озерах», — говорится в сообщении. Пригодной для совершения обрядов признали только две купальни: на Шершневском водохранилище — акваторию у ресторана «Каспийский берег» и в микрорайоне Сосновка.

Те депутаты, до которых удалось дозвониться «URA.RU», сообщили, что в ночь на 19 января или завтра днем все-таки окунутся в воду. «Рекомендация „ограничить“ не означает, что нельзя, — сообщил один из депутатов. — В воде находишься чуть-чуть, только окунешься. Большого вреда получить не успеешь».

Альбина Золотухина
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