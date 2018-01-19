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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Челябинской области
10:10  19 января 2018 3

«Чудо!» Небо над Южным Уралом пронзили световые столбы. ФОТО

«Световые столбы» часто можно наблюдать в морозную погодуФото: Алексей Нестеренко, «ВКонтакте»

Минувшей ночью небо над Кыштымом Челябинской области раскрасили разноцветные «световые столбы». Необычное явление на фотографиях запечатлели местные жители.

На снимках одного из пользователей социальной сети «ВКонтакте» видны десятки «световых столбов». «Чудо!.. Красота! Просто заМЕЧТАтельно!.. Земля наполнилась светом!» — восхищаются челябинцы.

Такое необычное атмосферное явление возникает, когда вокруг источника света образуется светящееся кольцо. «Световые столбы» часто можно увидеть при температуре ниже минус 20 градусов, когда в атмосфере образуются ледяные кристаллики, способные отражать световые лучи.

Дарья Корчак
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