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22 января 2018
21 января 2018
00:27  22 января 2018 0

Порошенко прокомментировал нападение на отель в Кабуле, где погибли украинцы

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко шокирован трагической смертью украинских гражданФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям украинских граждан, погибших при террористической атаке одного из отелей Афганистана. По словам украинского лидера, трагическое событие в Кабуле стало для него шокирующим.

«В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане», — приводит RT слова Порошенко. Также украинский президент отметил, что государственный консул срочно направлен на место трагедии из Душанбе. В настоящий момент Украина поддерживает связь с американскими представителями консульства, которые уже прибыли в Кабул.

Напомним, нападение на отель в Кабуле произошло вечером, 20 января. Как писало «URA.RU», в ходе террористической атаки погибли 18 человек, половина которых — граждане Украины. Борьба спецслужб с боевиками длилась 18 часов.

Наталья Полетавкина
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