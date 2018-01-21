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22 января 2018
21 января 2018
22:15  21 января 2018 0

Девять украинцев погибли при атаке на отель в Кабуле

Спецоперация по освобождению заложников длилась 18 часовФото: Flickr

Жертвами нападения на отель в Кабуле стали 18 человек, из них девять — граждане Украины. Также погибли граждане Германии, Греции, Казахстана и Афганистана.

Атака произошла в субботу вечером — боевики ворвались в гостиницу Intercontinental и расстреляли постояльцев. По одним данным, в это время в отеле проходили две свадьбы. По другим — в гостинице шла конференция по информационным технологиям с участием специалистов из 34 провинций страны.

Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 18 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы, сообщает RT. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан» — террористическая организация, чья деятельность запрещена на территории России.

Сергей Снегирев
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