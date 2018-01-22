Челябинские металлурги вошли в топ производителей России

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занял первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката. Таковы результаты исследования, проведенного авторитетным отраслевым изданием «Металлоснабжение и сбыт» по итогам второго полугодия 2017 года.
Первое место в разделе производителей оцинкованного и окрашенного металла занимает ПАО «ММК» уже на протяжении двух с лишним лет. В группе ММК объясняют успех тем, что за последние 15 лет Магнитогорский металлургический комбинат существенно нарастил мощности по выпуску оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием: производительность оцинкованного проката на ММК превышает 2 млн тонн в год. Кроме того, в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ММК оказался в тройке ведущих производителей листового проката. Входящий в группу ПАО «ММК» Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» попал в тройку лидеров среди производителей метизной продукции.
Рейтинг ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии составляется журналом «Металлоснабжение и сбыт» регулярно. Оценка предприятиям выставляется на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.