{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 января 2018
21 января 2018
20 января 2018
Главные новости Челябинской области
18:49  22 января 2018 0

В Челябинске продают автограф Мухаммеда Али за 147 тысяч рублей. ФОТО

Автограф знаменитого боксера был сделан на журнале 1965 года выпускаФото: сайт hornews.com

В Челябинске на продажу выставили автограф знаменитого американского боксера, который тот оставил на спортивном журнале 1965 года выпуска. Раритет продается за 2600 долларов — это чуть больше 147 тысяч рублей.

Продавцом журнала с автографом выступил коллекционер и антиквар Петр Дюгаев, сообщает сайт hornews.com. По его словам, цену установил владелец раритета, проживающий в США. «В его знаменитой коллекции также есть подлинные предметы из фильмов, например, пистолет героя Джона Траволты из фильма „Криминальное чтиво“», — рассказал Дюгаев.

Он также признался, что торговля автографами в последнее время стала прибыльным бизнесом, но для России такая практика в новинку. Многие заказывают подписи кумиров на концертах или на специальных сайтах, но в таком случае подлинность никто не гарантирует. При этом автографы, которые продает челябинец, имеют сертификат о подлинности, которые выдают только определенные американские компании.

Ранее на аукционе в США были проданы перчатки Мухаммеда Али, в которых он боролся с Сонни Листоном в 1965 году, сообщало «Федеральное агентство новостей».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров