В Челябинске на продажу выставили автограф знаменитого американского боксера, который тот оставил на спортивном журнале 1965 года выпуска. Раритет продается за 2600 долларов — это чуть больше 147 тысяч рублей.
Продавцом журнала с автографом выступил коллекционер и антиквар Петр Дюгаев, сообщает сайт hornews.com. По его словам, цену установил владелец раритета, проживающий в США. «В его знаменитой коллекции также есть подлинные предметы из фильмов, например, пистолет героя Джона Траволты из фильма „Криминальное чтиво“», — рассказал Дюгаев.
Он также признался, что торговля автографами в последнее время стала прибыльным бизнесом, но для России такая практика в новинку. Многие заказывают подписи кумиров на концертах или на специальных сайтах, но в таком случае подлинность никто не гарантирует. При этом автографы, которые продает челябинец, имеют сертификат о подлинности, которые выдают только определенные американские компании.
Ранее на аукционе в США были проданы перчатки Мухаммеда Али, в которых он боролся с Сонни Листоном в 1965 году, сообщало «Федеральное агентство новостей».