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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Свердловской области
17:16  23 января 2018 0

Новости «URA.RU» работают. На Урале передумали закрывать колледж с «ненужными» профессиями

Филиал продолжит работу по крайней мере до конца учебного годаФото: Лилия Кузнецова

Стремительной оказалась реакция руководства Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства (УКСАП), собравшегося закрыть свой филиал в поселке Бобровский Свердловской области, на публикацию «URA.RU». В пятницу, 19 января, вышла статья, а уже в понедельник выяснилось, что бюджет колледжа позволяет не закрывать филиал. По крайне мере, до конца учебного года.

Ранее редакция «URA.RU» получила в свое распоряжение открытое письмо президенту Путину и губернатору Свердловской области Куйвашеву от жительницы поселка Лилии Кузнецовой с просьбой не закрывать учебное заведение с 73-летней историей.

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В своем письме женщина рассказала о том, что руководство УКСАП приняло решение закрыть филиал, который прежде был самостоятельным училищем художественных ремесел, где готовят специалистов по художественной обработке древесины, с 1 марта. Студентов поставили перед фактом: кто хочет продолжить учебу, должен ездить на занятия в Екатеринбург. Но из-за финансового состояния не все студенты бобровского филиала могут себе это позволить.

«У них были прекрасно оборудованные кабинеты, производственные площади, общежитие, столовая, где бесплатно кормили детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Как доучиваться тем, у кого нет дополнительных средств на проживание, проезд и питание в столице Урала? На все эти вопросы руководство колледжа не спешит давать вразумительные ответы, запрещая при этом коллективу Бобровского филиала комментировать ситуацию», — написала в своем письме Лилия Кузнецова, у которой внучка учится в этом филиале колледжа.

Женщина добавила, что в то время, как Путин говорит о необходимости возрождения подготовки квалифицированных рабочих кадров, у нас производится диверсия. После этого бюджет колледжа оказался не настолько маленьким, чтобы требовалось закрывать филиал.

Редакция «URA.RU» безуспешно попыталась связаться с руководством колледжа, а в пресс-службе министерства общего и профессионального образования Свердловской области обещали комментарий позже.

Александр Лукманов
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