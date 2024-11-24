Стала известна причина пожара в четырехэтажке, где заживо сгорел екатеринбуржец

В Екатеринбурге в доме на Сухумском переулке, 6 пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Хозяина квартиры спасатели нашли мертвым на диване. Об этом в telegram-канале сообщило МЧС Свердловской области.
«Хозяина горящей квартиры обнаружили на диване в комнате без признаков жизни. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — рассказали в ведомстве.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 26 человек, спасатели достали еще пятерых. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники.
Пожар произошел 24 ноября в квартире № 4. По словам соседей, в квартире часто были застолья, и женщина, проживавшая там, имела проблемы с алкоголем. Пожарные выбивали окна в подъезде для того, чтобы не было дыма.
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