Стала известна причина пожара в четырехэтажке, где заживо сгорел екатеринбуржец

В Екатеринбурге квартира, в которой погиб человек, загорелась из-за сигареты
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Пожарные эвакуировали пять человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в доме на Сухумском переулке, 6 пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Хозяина квартиры спасатели нашли мертвым на диване. Об этом в telegram-канале сообщило МЧС Свердловской области.

«Хозяина горящей квартиры обнаружили на диване в комнате без признаков жизни. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — рассказали в ведомстве.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 26 человек, спасатели достали еще пятерых. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники.

Пожар произошел 24 ноября в квартире № 4. По словам соседей, в квартире часто были застолья, и женщина, проживавшая там, имела проблемы с алкоголем. Пожарные выбивали окна в подъезде для того, чтобы не было дыма.

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В Екатеринбурге в доме на Сухумском переулке, 6 пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Хозяина квартиры спасатели нашли мертвым на диване. Об этом в telegram-канале сообщило МЧС Свердловской области. «Хозяина горящей квартиры обнаружили на диване в комнате без признаков жизни. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — рассказали в ведомстве. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 26 человек, спасатели достали еще пятерых. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. Пожар произошел 24 ноября в квартире № 4. По словам соседей, в квартире часто были застолья, и женщина, проживавшая там, имела проблемы с алкоголем. Пожарные выбивали окна в подъезде для того, чтобы не было дыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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