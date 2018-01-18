17:10 18 января 2018 0

Учебное заведение существует с 1944 года Фото: Лилия Кузнецова

В Свердловской области с 1 марта закрывают учебное заведение, ведущее свою историю с 1944 года — профессиональное училище художественных ремесел, ныне являющееся филиалом Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства (УКСАП). Жительница поселка Бобровского, где находится училище, написала президенту России и губернатору Свердловской области с просьбой спасти учебное заведение.

До сегодняшнего дня филиал готовил специалистов по художественной обработке древесины: резчиков, столяров, а с 2007 года — по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Все резко изменилось в январе 2018 года, когда руководство УКСАП объявило, что с 1 марта деятельность филиала прекращается. Сослались на то, что перечень специальностей филиала не входит в ТОП-50 востребованных профессий, на малое количество студентов и нерентабельность учреждения для областного бюджета. Желающие продолжить обучение будут переводиться в Екатеринбургский корпус колледжа.

«У меня внучка здесь учится, у нее талант, ее прочат в художественную академию, и теперь она оказалась в подвешенном состоянии. Зачем такое устраивать посреди учебного года? Зачем вообще осенью набирали ребят на первый курс? — недоумевает местная жительница Лилия Кузнецова. — Уверена, что еще осенью они все решили. Станки вывезли в неизвестном направлении».

Желающим продолжить учебу предлагают ездить в Екатеринбург, но далеко не все учащиеся могут себе это позволить из-за финансового положения.

«У них были прекрасно оборудованные кабинеты, производственные площади, общежитие, столовая, где бесплатно кормили детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Как доучиваться тем, у кого нет дополнительных средств на проживание, проезд и питание в столице Урала? На все эти вопросы руководство колледжа не спешит давать вразумительные ответы, запрещая при этом коллективу Бобровского филиала комментировать ситуацию», — пишет в своем письме Лилия Кузнецова. По словам женщины, руководство училища категорически запретило преподавателям с кем-либо разговаривать на тему закрытия учебного заведения.

«Пыталась с ними говорить, мне лишь сказали — не суйся, вопрос уже решен, они буквально ушли в подполье, от всех прячутся, неизвестно, что у них случилась, что с такой спешкой все закрывают, — рассказывает „URA.RU“ Лилия Кузнецова. — В то время как Путин говорит о необходимости возрождения подготовки квалифицированных рабочих кадров, у нас производится диверсия». Редакция «URA.RU» так же попыталась получить комментарий у руководства Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, но получили категорический отказ.