Свердловские гаишники массово ловят пьяных лихачей

В Свердловской области за сутки поймали 45 пьяных водителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица для дальнобойщиков. Курган, полиция, дпс, гаи, гаи, жезл стоп
Сотрудники ГАИ поймали 75 грубых нарушителей Фото:

В Свердловской области за последние сутки, с 23 по 24 ноября, сотрудники Госавтоинспекции поймали 45 пьяных водителей. Еще 29 человек не имели прав, сообщили в telegram-канале ведомства.

«За минувшие сутки исключены из процесса движения 75 грубых нарушителей ПДД, из них 45 пьяных водителей. А также 29 человек не имели или были лишены водительских прав», — передает пресс-служба Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили водителям о недопустимости управления автомобилем в пьяном состоянии. Сотрудники ГАИ призывают к строгому соблюдению правил дорожного движения.

В Верхней Пышме 24 ноября пьяный 23-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» снес забор дома. Парень был не в состоянии рассказать полиции, откуда и куда ехал. На лихача составили протоколы за незаконную тонировку и управление машиной в пьяном виде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за последние сутки, с 23 по 24 ноября, сотрудники Госавтоинспекции поймали 45 пьяных водителей. Еще 29 человек не имели прав, сообщили в telegram-канале ведомства. «За минувшие сутки исключены из процесса движения 75 грубых нарушителей ПДД, из них 45 пьяных водителей. А также 29 человек не имели или были лишены водительских прав», — передает пресс-служба Госавтоинспекции. В ведомстве напомнили водителям о недопустимости управления автомобилем в пьяном состоянии. Сотрудники ГАИ призывают к строгому соблюдению правил дорожного движения. В Верхней Пышме 24 ноября пьяный 23-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» снес забор дома. Парень был не в состоянии рассказать полиции, откуда и куда ехал. На лихача составили протоколы за незаконную тонировку и управление машиной в пьяном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...