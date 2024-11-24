Свердловские гаишники массово ловят пьяных лихачей

В Свердловской области за последние сутки, с 23 по 24 ноября, сотрудники Госавтоинспекции поймали 45 пьяных водителей. Еще 29 человек не имели прав, сообщили в telegram-канале ведомства.
«За минувшие сутки исключены из процесса движения 75 грубых нарушителей ПДД, из них 45 пьяных водителей. А также 29 человек не имели или были лишены водительских прав», — передает пресс-служба Госавтоинспекции.
В ведомстве напомнили водителям о недопустимости управления автомобилем в пьяном состоянии. Сотрудники ГАИ призывают к строгому соблюдению правил дорожного движения.
В Верхней Пышме 24 ноября пьяный 23-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» снес забор дома. Парень был не в состоянии рассказать полиции, откуда и куда ехал. На лихача составили протоколы за незаконную тонировку и управление машиной в пьяном виде.
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