22:07 24 января 2018 1

Если суд будет руководствоваться буквой закона, то жалобу блогера отклонят Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалобы блогера-общественника Алексея Навального на российскую власть. Он заявил, что его задерживают в России по политическим мотивам. На заседании Большой палаты ЕСПЧ судьи пока не пришли к решению по данному иску.

Речь идет о семи задержаниях, которые имели место с 2012 по 2014 годы. Навальный приводит, по его словам, «математический аргумент». Суть его заключается в том, что ЕСПЧ уже вынес достаточное количество решений, подтверждающих нарушения гражданских прав блогера, поэтому и данный иск должен быть удовлетворен.

Как заметил в разговоре с «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, Навальный очень хочет, чтобы его признали политическим пострадавшим, потому что это выгодно для его позиционирования на Западе и для укрепления позиции как лидера российской оппозиции, но пока ему не удается это сделать.

«В первую очередь, ему не хватает материалов [доказательств], потому что дела, по которым он задерживался до этого, были экономическими (дело о хищениях в „Кировлесе“), и Навальный не может доказать, что была связь с его политической деятельностью. А его административные задержания соответствуют российскому законодательству», — заявил политолог.

Смирнов пояснил, что сейчас Европейский суд рассматривает эти дела именно в рамках российского законодательства, и если не будет «политического позиционирования», то суд не признает факта политического преследования в отношении Навального. «В европейских понятиях определение политического преследования несколько другое. Вот если полгода, год без суда и следствия в тюрьме просидел, то это политическое преследование», — сказал Смирнов.

Директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев сказал, что обращение Навального в Европейский суд говорит о том, что он уверен в победе: «Какие-то силы или организации посоветовали ему подать [жалобу] с тем, что они окажут соответствующее давление на ЕСПЧ. И с учетом этого решения Навальный будет так или иначе пытаться показывать себя в качестве жертвы <…> Шансов у него в судебном, юридическом плане никаких». Григорьев пояснил, что даже провал в Европейском суде будет способствовать укреплению имиджа гонимого политика в глазах его сторонников.

Ранее сообщалось, что Навальный готовит митинги 28 января из-за того, что ЦИК не зарегистрировал его в качестве кандидата на пост президента РФ. Власти Москвы согласовали три места для проведения шествий и митингов, но блогер заявил, что поведет людей в центр столицы. В беседе с «URA.RU» директор Центра политического анализа Павел Данилин объяснил, что Навальному грозит реальный срок, если он еще раз нарушит правила проведения митингов. Поэтому сам блогер вряд ли появится на Тверской. Политолог отметил, что следующее слушание по жалобе блогера в ближайшее время не состоится. По мнению Данилина, слушание может пройти в марте текущего года.