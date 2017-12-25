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26 декабря 2017
25 декабря 2017
19:08  25 декабря 2017 7

ЦИК отказался пускать Навального и Полонского на президентские выборы

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Навального не допустили к выборамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральная избирательная комиссия отказала блогеру Алексею Навальному в регистрации документов на выборы президента России.

Как сообщает РБК, причиной отказа стало наличие у политика судимости по тяжкой статье, связанной с делом Кировлеса. Также ЦИК не пустил на выборы бизнесмена Сергея Полонского из-за отсутствия в документах сведений о зарубежной недвижимости супруги Полонского.

«Ситуация была очевидна сразу. ЦИК несколько раз давал разъяснения, что лица с тяжелой судимостью не могут участвовать в выборах. Навальный это прекрасно знал и мог бы не утруждать себя сбором документов и, тем более, денег. Потому что сейчас их придется возвращать. А если этого не произойдет, то кто-нибудь может написать заявление в полицию, которое чревато очередным уголовным делом о мошенничестве, заметил корреспонденту „URA.RU“ политолог и член московской общественной палаты Павел Данилин. — С Лурье, кстати, дело обстоит аналогично. Что касается Полонского, полагаю, что в его случае речь изначально шла об очередной эпатажной акции».

«Я предлагаю сейчас абстрагироваться от юридической стороны вопроса. Очевидно, что Навальный и Полонский прекрасно знали, что по целой совокупности причин не могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов и участвовать в выборах. Кампания Навального сейчас откровенно имитационная, но он играет „вдолгую“ — ему нужно зафиксировать себя в политической сфере для каких-то последующих проектов», — считает директор Института политики и государственного права (ИПГП) Виталий Иванов. Ситуация же с Полонским на его взгляд иная. «Он, как сейчас говорят, попытался „поймать хайп“. Такое часто бывало в 90-е и в „нулевые“, когда на выборы выдвигались и даже попадали в бюллетени неоднозначные личности вроде Германа Стерлигова или Артема Трасова. Вот и Полонский решил конвертировать свою известность — даже не в политику, а в нечто „околополитическое“», — заявил эксперт корреспонденту «URA.RU».

Ранее «URA.RU» писало, что в ЦИК подали документы сразу три кандидата с уголовным прошлым. Помимо Навального и Полонского, в их число вошел журналист Олег Лурье.

Данил Бардин
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