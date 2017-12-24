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25 декабря 2017
24 декабря 2017
22:53  24 декабря 2017 0

Навальный, Лурье и Полонский столкнулись в Центризбиркоме. Так совпало, что все они судимы

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Навальный оказался не единственным блогером с судимостью, который пришел в ЦИКФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Сегодня в Центральную избирательную комиссию России заявления о выдвижении в качестве кандидатов в президенты страны подали сразу три человека: Олег Лурье, Алексей Навальный и Сергей Полонский. Интересность ситуации в том, что все трое судимы, а сейчас являются блогерами.

Блогер и журналист Олег Лурье провел четыре года в тюрьме по приговору за вымогательство денег у экс-сенатора Владимира Слуцкера. По версии обвинения, за то, чтобы не размещать провокационный материал, Лурье потребовал передать ему 50 тысяч долларов. В 2012 году Лурье вышел на свободу, однако еще в 2010 году на него завели второе уголовное дело по клевете на следователя СК Кисина. Впрочем, по этому эпизоду Лурье был оправдан.

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Блогер Алексей Навальный был осужден на три с половиной года условно в декабре 2014 года по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств по «делу „Ив Роше“. По версии следствия, Алексей вместе со своим братом Олегом похитили денежные средства компании „Ив Роше Восток“ в размере свыше 26,7 миллиона рублей, а также фирмы „Многопрофильная процессинговая компания“ в размере более 4,4 миллиона рублей». Также в феврале Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу о хищениях имущества компании «Кировлес».

Бизнесмен и блогер Сергей Полонский, не раз эпатировавший публику снимками роскошных яхт и спорткаров в своем Instagram в мае 2015 года был депортирован из Камбоджи в Россию по делу о мошенничестве. В июле 2017 года Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, однако бизнесмен был освобожден за истечением срока давности.

ЦИК должен принять документы кандидатов- самовыдвиженцев (а все три блогера выдвигаются не от партий) не позднее 7 января. Выборы главы государства состоятся 18 марта.

Данил Бардин
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