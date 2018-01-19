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19 января 2018
Главные новости Москвы
13:10  19 января 2018 3

Москва согласовала Навальному три места для митинга и шествий, но он отказался

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Блогер призывает россиян на несогласованный митинг в центр МосквыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Блогер Алексей Навальный отказался от трех согласованных властями Москвы мест для митинга. Он хочет провести шествие в центре столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, Навальному предложили три варианта для акции 28 января. Во-первых, митинг в «Гайд-парке» на 1,5 тысячи человек. Во-вторых, шествие от улицы Перерва до 157-го дома по улице Люблинской и митинг у памятника «Солдату Отечества» (на 15 тысяч человек). В-третьих, блогеру согласовали шествие от улиц Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинг на проезжей части на улице Маршала Василевского, напротив дома 13 (на 15 тысяч человек).

Издание отмечает, что, по заявлению блогера, ему предложили провести акцию в районе Щукино, не упомянув о двух других предложенных вариантах. При этом он обозначил, что не согласен с предложением.

Как уточняет «Национальная служба новостей», акция Навального называется «Забастовка избирателей» и посвящена бойкоту президентских выборов 2018 года. Блогер хотел провести шествие на Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Ранее Навальный обратился с жалобой в Конституционный суд России. Поводом стал отказ Верховного суда отменить постановление Центральной избирательной комиссии, которая отказалась регистрировать его кандидатом в президенты России из-за непогашенной судимости (дело «Кировлеса»), напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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