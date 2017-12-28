Песков: за Навальным будет следить «соответствующее ведомство»

Сотрудники правоохранительных органов будут пристально следить за предвыборными мероприятиями протеста блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Нет сомнений, что это будет сделано», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее Центральная избирательная комиссия отклонила заявку Навального на участие в предвыборной гонке. Причиной для отказа стала непогашенная судимость блогера по делу о хищениях в «Кировлесе».

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее поясняла, что Навальный не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости. Сам Навальный утверждает, что, согласно Конституции РФ, не может быть избранным лишь тот, кто содержится в местах лишения свободы или является недееспособным, напоминает «Утро.ру».