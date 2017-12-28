{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,63
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
28 декабря 2017
17:41  28 декабря 2017 0

Песков: за Навальным будет следить «соответствующее ведомство»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Призывы блогера проверят на соответствие законодательствуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Сотрудники правоохранительных органов будут пристально следить за предвыборными мероприятиями протеста блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Нет сомнений, что это будет сделано», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее Центральная избирательная комиссия отклонила заявку Навального на участие в предвыборной гонке. Причиной для отказа стала непогашенная судимость блогера по делу о хищениях в «Кировлесе».

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее поясняла, что Навальный не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости. Сам Навальный утверждает, что, согласно Конституции РФ, не может быть избранным лишь тот, кто содержится в местах лишения свободы или является недееспособным, напоминает «Утро.ру».

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров