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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Челябинской области
13:34  26 января 2018 7

ФСБ провела обыск в челябинской полиции. Силовиков подозревают в получении взяток за закрытие уголовного дела

Обыски в администрации Карабаша. Челябинск, фсб, маски-шоу, обыск
ФСБ провела обыск в ГУ МВД по Челябинской областиФото: Сергей Леонов © URA.RU

Сотрудники отдела «М» управления ФСБ по Челябинской области провели обыск в отделе по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД по региону и допросили его сотрудников. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о получении взяток, сообщил «URA.RU» источник в одной из силовых структур.

Информацию об обыске подтвердил на пресс-конференции в пятницу начальник полицейского главка Андрей Сергеев. «СКР расследует уголовное дело. Наша служба собственной безопасности совместно с ФСБ по поручению следователя проводила обыск на рабочем месте сотрудника при нашем полном сотрудничестве и понимании. Этот сотрудник еще до возбуждения уголовного дела написал рапорт о попытке склонения его к коррупции. Пока он не является подозреваемым по делу», — сказал полицейский начальник.

В региональном СКР подтвердили, что возбудили уголовное дело в отношении сотрудника коммерческой фирмы по п.«б» ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки). «По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый способствовал в передаче взятки в сумме 2 млн рублей сотруднику ГУ МВД России по Челябинской области, который сейчас устанавливается, за незаконное прекращение уголовного дела в отношении сотрудников коммерческой организации», — отметили в пресс-службе Следственного комитета области.

По информации «URA.RU», речь идет о руководителе департамент налогового консалтинга ООО ЛА «Консалтинг», бывшем сотрудники ОБЭП Константине Новикове. Следователи подозревают, что он был посредником между своими бывшими коллегами и бизнесменом Рахманом Мирзага оглы Махмудовым, который попался на обналичивании от 5 млрд до 10 млрд рублей с помощью своих ООО «Скала», ООО «Гранит-Сервис» и других компаний, владеющих гранитными и мраморными карьерами и заводами по резке камня в Верхнем Уфалее и Сосновском районе. Силовики полагают, что азербайджанского бизнесмена уже два года «курируют» высокопоставленные сотрудники полиции, которые не дают ход возбужденному уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и обналичивании денег.

В схеме передаче взяток могла быть задействована сотрудница Ленинской районной налоговой инспекции, задержанная ранее. Вероятно, при ее посредничестве деньги передавались в отдел по борьбе с налоговыми преступлениями. Этот отдел, напомним, возглавляет полковник Марат Искандыров, являющийся одновременно замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Челябинской области (начальник — Анатолий Сабодаш).

Сергей Леонов
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