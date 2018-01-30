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30 января 2018
29 января 2018
02:44  30 января 2018 0

Российский истребитель перехватил американский разведчик над Черным морем

Американские военные обвинили российского летчика в опасном маневреФото: официальный сайт Минобороны РФ

В понедельник, 29 января, истребитель Су-27 дежурных сил ПВО осуществил перехват американского самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США. Самолет-разведчик был обнаружен в нейтральном пространстве и двигался в сторону российской границы.

Как сообщает Nation News со ссылкой на Минобороны РФ, неопознанную воздушную цель обнаружили дежурные подразделения ПВО, после чего для перехвата был поднят истребитель. После того, как американский разведчик спешно поменял курс, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. По информации оборонного ведомства, полет Су-27 проходил «строго в соответствии с международными правилами», нештатных ситуаций не было.

Между тем, американская сторона уже выступила с претензиями по поводу «опасного сближения» и маневра, который угрожал безопасности летательных аппаратов. В частности, Су-27 «приблизился на пять футов и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего EP-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи», приводит Ridus официальное заявление пресс-службы командования 6-го флота США. По мнению американских военных, разведчик, выполнявший плановый полет над нейтральными водами, никак не провоцировал подобные действия российской стороны. «Небезопасные действия увеличивают риск просчетов и столкновений в воздухе», говорится в заявлении командования флота.

Впрочем, российские военные с обвинениями не соглашаются: все необходимые меры безопасности соблюдались, сообщает телеканал 360.

Евгений Александров
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