Екатеринбуржец отсудил у авиакомпании деньги за сломанный в полете палец

15:44 30 января 2018 2

Перелом установили уже после посадки Фото: Wikimedia Commons

Житель Екатеринбурга выиграл суд у авиакомпании «Россия» после того, как стюардесса во время полета прищемила палец его двухлетней дочери. Несчастный случай произошел в тот момент, когда бортпроводница везла по проходу между креслами тележку с едой.

Девочка пострадала во время рейса в Анталью еще в мае 2017 года. Вместе с ребенком летели ее родители и бабушка. Когда стюардесса собирала использованные ланч-боксы после обеда, мизинец правой руки девочки оказался зажат дверцей тележки. На земле медики установили, что у девочки перелом.

Отец ребенка требовал у авиакомпании в виде моральной компенсации один миллион рублей. Но судья Кировского суда Екатеринбурга Елена Самойлова постановила взыскать с авиаперевозчика компенсацию 30 тысяч рублей, а также штраф 15 тысяч.