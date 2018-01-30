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30 января 2018
29 января 2018
15:44  30 января 2018 2

Екатеринбуржец отсудил у авиакомпании деньги за сломанный в полете палец

Перелом установили уже после посадкиФото: Wikimedia Commons

Житель Екатеринбурга выиграл суд у авиакомпании «Россия» после того, как стюардесса во время полета прищемила палец его двухлетней дочери. Несчастный случай произошел в тот момент, когда бортпроводница везла по проходу между креслами тележку с едой.

Девочка пострадала во время рейса в Анталью еще в мае 2017 года. Вместе с ребенком летели ее родители и бабушка. Когда стюардесса собирала использованные ланч-боксы после обеда, мизинец правой руки девочки оказался зажат дверцей тележки. На земле медики установили, что у девочки перелом.

Отец ребенка требовал у авиакомпании в виде моральной компенсации один миллион рублей. Но судья Кировского суда Екатеринбурга Елена Самойлова постановила взыскать с авиаперевозчика компенсацию 30 тысяч рублей, а также штраф 15 тысяч.

Александр Лукманов
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